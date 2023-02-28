Песков призвал коллективный Запад изменить концептуальный подход к ДСНВ для возобновления диалога по этой теме

Песков рассказал, когда Россия может пересмотреть решение о выходе из ДСНВ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не возобновит свое участие в ДСНВ до тех пор, пока Запад не изменит концептуальный подход к этому Договору и не поймет озабоченности Москвы в сфере обеспечения безопасности.

«Должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой», - сказал Дмитрий Песков в интервью изданию «Известия», которое было опубликовано во вторник 28 февраля и доступно здесь.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 февраля, Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление решением Путина приостановить участие России в ДСНВ, заявив, что решение Москвы рушит всю архитектуру контроля над вооружениями. Глава Госдепа США Энтони Блинкен также заявил, что разочаровался решением России приостановить участие в ДСНВ.

Тем временем в МИД РФ заявили, что пересмотр решения о приостановке участия в ДСНВ возможен при отказе США от антироссийской кампании.