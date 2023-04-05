Песков допустил обсуждение Путиным и Лукашенко урегулирования конфликта на Украине

Путин на встрече с Лукашенко может обсудить предложение Минска о мирном урегулировании конфликта на Украине Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко может обсудить предложение Минска о мирном урегулировании конфликта на Украине, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на сей счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями», – сказал он в ходе общения с журналистами.

По словам пресс-секретаря президента России, на встрече глав государств будут подняты темы сотрудничества между РФ и Белоруссией и озабоченности в сфере безопасности на фоне «враждебного окружения».

Ранее Лукашенко сообщил, что принял предложение главы российского государства провести встречу перед Высшим государственным советом Союзного государства.

Как писал сайт KP.RU, главной темой предстоящего заседания станет развитие Союзного государства, но не менее важным вопросом будет обсуждение мер по обеспечению безопасности на фоне действий недружественных стран.