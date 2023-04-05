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НовостиПолитика5 апреля 2023 10:25

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о горячей фазе конфликта между Россией и США

Москва наблюдает прямое вовлечение Вашингтона в гибридную борьбу с РФ, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Замглавы МИД РФ Рябков заявил о горячей фазе конфликта между Россией и США Фото: пресс-служба МИД России

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о горячей фазе конфликта между Россией и США Фото: пресс-служба МИД России

Россия и Соединенные Штаты находятся в фазе горячего конфликта, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с Россией по самым разным направлениям. Некоторые формы этого просто не существовали и не могли существовать в период «холодной войны», – заявил он в эфире радиостанции Sputnik.

Как отметил дипломат, США во многих отношениях ведут себя «абсолютно безбашенно», в то время как Россия постоянно говорит о невозможности той или иной стороны победить в ядерной войне и опасности ее развязывания. Рябков предупредил, что недооценка решимости и возможностей РФ при угрозе своей безопасности станет для Вашингтона фатальной ошибкой.

Напомним, накануне замглавы МИД России назвал «крахом» нынешние отношения РФ и США.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США давно вовлечены в украинский конфликт.