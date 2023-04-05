Командир «Ахмата» Алаудинов считает, что у ВСУ не хватит сил для захвата Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трех армейских корпусов, накопленных Вооруженными силами Украины, будет недостаточно для захвата Крыма, уверен командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым и сделать что-то такое сверхъестественное», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Алаудинова, сейчас у ВСУ собраны около 60 тысяч человек, то есть три армейских корпуса, а для «пробития» какого-то участка и взятия Крыма необходимо почти столько же. Теми силами, которыми сейчас располагает Киев, можно нанести удар на отдельном участке и держать его в большом напряжении, однако совершить серьезный перелом в боевых действиях не получится, заявил командир «Ахмата».

Напомним, ранее командир «Ахмата» предрек Киеву «последний заход» в случае контрнаступления ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял об отправке военных ВСУ за границу якобы для подготовки к захвату Крыма. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, формирует бригады, наступательные подразделения и отправляем людей на обучение в другие страны».