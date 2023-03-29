Алаудинов предрек "последний заход" Украины в случае контрнаступления Киева

Апты Алаудинов. Фото: vk.com/aptialaudinov

Если Киев начнет обещанное контрнаступление, оно станет последним для Украины. Такое мнение выразил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире программы "Соловьев Live" на телеканале "Россия 1".

"Это уже будет последний заход для Украины, - уточнил Алаудинов. - Потому что больше живой силы у этого государства уже нету".

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также страдают от проблем с доставкой и обслуживанием военной техники, направляемой Киеву западными странами.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский летчик заявил, что штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ готовы отразить любое возможное контрнаступление ВСУ.

Напомним, американский военный аналитик Шон Белл уверен, что запланированное на весну 2023 года контрнаступление украинской армии приведет к скорому поражению Киева. По его оценке, бойцы ВСУ быстро выдохнутся на фоне недостаточных поставок западного вооружения.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к журналистам с призывом не поднимать тему о контрнаступлении украинских войск, напомнив также о том, кто имеет право обнародовать данные о военных планах армии.

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