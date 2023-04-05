Politico: Западные чиновники желают видеть менее воинственного в поддержке Украины главу НАТО

Западные чиновники хотят видеть от нового главы НАТО меньше воинственности Фото: REUTERS

Издание Politico заявило о желании западных чиновников увидеть на посту Генсека НАТО менее воинственно настроенного руководителя, чем нынешний глава альянса Йенс Столтенберг.

“Следующим главой НАТО должны быть европеец, который может тесно работать с кем бы то ни было в Белом доме”, – пишет издание со ссылкой на слова европейских чиновников. Также чиновники считают, что новый Генсек альянса должен поддерживать Украину, но не быть "слишком воинственным".

По мнению авторов статьи, некоторые европейские лидеры боятся спровоцировать Россию на конфликт и не поддерживают некоторые заявления Столтенберга. Также в статье отмечено, что кандидат на пост главы альянса должен быть достаточно авторитетным, чтобы заручиться поддержкой всех глав стран Североатлантического альянса.

Напомним, Столтенберг недавно призвал Запад готовиться к затяжному конфликту вокруг Украины. Генсек НАТО не видит перспектив дипломатического урегулирования конфликта и призывает западные страны наращивать производство боеприпасов и вооружений. Некоторые европейские политики видят подобные заявления угрожающими, особенно на фоне его заявлений о возможности перерастания конфликта на Украине в прямое столкновение между альянсом и Россией.