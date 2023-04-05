Путин призвал жестко действовать против «недобитого подполья» в новых российских регионах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выступая на собрании Совета безопасности РФ 5 апреля 2023 года, президент России Владимир Путин рассказал о том, что в новых российских регионах пока ещё остаётся «недобитое подполье», разбираться с которым необходимо жёстко.

Российский лидер подчёркивает, что в Запорожской и Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, всё ещё остаются ушедшие в подполье радикалы. В основном это неонацисты, и другие деструктивные группировки, которых противник использует для диверсий и устрашения мирных граждан.

«Здесь действовать нужно жестко и эффективно», - говорит Путин.

Президент также заявил, что контроль этой ситуации должен осуществляться на высшем уровне, и всех ушедших в подполье неонацистов необходимо выявлять быстро, жёстко и эффективно.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в новых российских регионах будут активно бороться с ложью и пропагандой, распространяемой там коллективным Западом и киевским режимом.