Эксперт Винокуров: Россия симметрично отвечает на гибридную войну Запада

Полковник ГРУ в отставке заявил, что ответ России на гибридную войну Запада является реакцией самообороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия дает симметричный ответ на проводимую в отношении нее Западом гибридную войну. Об этом заявил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. Эксперт назвал действия России реакцией самообороны.

«Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны», - цитирует Винокурова РИА Новости.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал войной в широком смысле слова происходящее противостояние между Россией и Западом. В частности, Песков подчеркнул, что на Западе развязали против России гибридную войну. И заметил, что такое противостояние с враждебными государствами, война в широком контексте, затянется надолго.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков также заявил, что против России ведется тотальная гибридная война. Дипломат отметил чрезвычайную степень озлобленности врагов государства.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день Берлин действует как враг Москве, фактически объявив гибридную войну, введя санкционные ограничения в отношении российской экономики и граждан, а также поставляя Украине летальное оружие, которое направленное против военных России.