Российские военные уничтожили почти половину иностранных гаубиц «Ланцетами»

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российские военные уничтожили в зоне проведения СВО почти половину предоставленных Киеву западными странами гаубиц при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет». Речь идет о буксируемых и самоходных гаубицах, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Источник уточнил, что с начала 2023 года было уничтожено более сотни буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок, произведенных в странах Североатлантического альянса, при этом 45 процентов из них поражены «Ланцетами».

«Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы», - резюмировал источник, добавив, что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас.

Напомним, российская армия начала применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет» летом 2022 года. Барражирующие боеприпасы могут долгое время летать в районе предполагаемого расположения цели.

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Ранее российское Минобороны показало видео уничтожения «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM на Украине.