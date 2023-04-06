«Мы опускаем руки»: американский журналист рассказал о созданной властями США проблеме Фото: REUTERS

Власти США привели к финансовому кризису, однако отказываются признавать этого. Такое заявление сделал ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Журналист отметил, что ранее Федеральная резервная система (ФРС) признала наступление рецессии, «одновременно заявляя, что банки США в безопасности», а также американские власти признали понижение прогнозов по ВВП.

«Это значит: "Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рыкну разобраться самому"», — заявил ведущий.

Моррис также заявил, что сейчас США терпят крах банков и финансовый кризис, о чем давно предупреждали эксперты. Тем не менее, американские власти не намерены это признавать, а кризис, по его мнению, произошел по вине президента США Джо Байдена.

Напомним, крупный американский Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился за двое суток, а через несколько дней закрыли и другой крупный банк в США Signature Bank. Отмечалось, что после этого капитализация крупнейших банков в Соединенных Штатах всего лишь за две недели упала на 165 млрд долларов.