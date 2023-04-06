Рогов: в ночь на 6 апреля в Мелитополе прогремели взрывы

Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Не менее трех взрывов были слышны в ночь на четверг 6 апреля в Мелитополе. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 02:02 мск в разных частях мирного спящего города были слышны несколько (не менее трех) взрывов. По предварительной информации отработало ПВО», - написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов рассказал о взрыве автомобиля в центре Мелитополя. Он назвал произошедшие терактом, который был организован украинскими властями. Как заявил Рогов, Киев желает дестабилизировать ситуация в регионе, а также сорвать восстановление мирной жизни.

Напомним, в Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по позициям российских военных. Граждане Украины за вознаграждение передавали боевикам ВСУ координаты военных и мирных объектов.

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