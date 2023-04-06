Экс-посол Украины Мельник назвал эгоизм Германии причиной провала Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эгоизм властей Германии стал одной из главных причин провала Минских соглашений, считает замглавы МИД Украины и бывший посол республики в Берлине Андрей Мельник.

«Почему провалился Минск? Причин было много, но одна из главных заключалась в том, что Германия так и не удосужилась стать «честным маклером». Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими на первый план», – заявил он в интервью «РБК-Украина».

По мнению дипломата, ФРГ решила не раздражать российскую сторону.

Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский признался, что не хотел выполнять Минские соглашения.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения на самом деле были заключены странами Запада с целью дать Украине время нарастить военный потенциал.