Пограничники пресекли проникновение украинских диверсантов в Брянскую область Фото: REUTERS

Сотрудники пограничного управления Федеральное службы безопасности РФ пресекли проникновение украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек», – написал он в своем Telegram-канале.

Пограничники вместе с подразделением российских войск нанесли диверсантам огневое поражение, добавил глава Брянской области.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта в Брянскую область проникла украинская диверсионная группа. Бандиты обстреляли автомобиль, в которой ехали в школу несколько детей. Водитель сразу погиб, мальчик Федор получил огнестрельное ранение, но, несмотря на это, смог вывести двух ехавших с ним девочек в лес, а после добрался с ними до знакомых. За проявленное мужество его наградили медалью «За отвагу».