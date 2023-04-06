Кремль не обсуждает вопрос снятия моратория на смертную казнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не ведется каких-либо обсуждений о снятии моратория на смертную казнь, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. В разные периоды он неоднократно поднимался, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось», – сказал он в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что он против возврата смертной казни.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в связи с попытками диверсий на российской территории допустил отмену моратория на смертную казнь для украинских диверсантов.

Между тем Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что авторам идеи возвращения смертной казни стоит предоставить план действий, если в нем есть что-то, кроме громких заявлений.