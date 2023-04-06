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НовостиПолитика6 апреля 2023 9:46

Кремль не обсуждает вопрос снятия моратория на смертную казнь

Пока в администрации президента России нет никакой позиции по этому вопросу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кремль не обсуждает вопрос снятия моратория на смертную казнь

Кремль не обсуждает вопрос снятия моратория на смертную казнь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не ведется каких-либо обсуждений о снятии моратория на смертную казнь, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. В разные периоды он неоднократно поднимался, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось», – сказал он в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что он против возврата смертной казни.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в связи с попытками диверсий на российской территории допустил отмену моратория на смертную казнь для украинских диверсантов.

Между тем Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что авторам идеи возвращения смертной казни стоит предоставить план действий, если в нем есть что-то, кроме громких заявлений.