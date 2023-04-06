Советник Пушилина Гагин заявил о потере ВСУ в Артемовске до 20 тысяч бойцов

Украинская армия несет огромные потери при удержании Артемовска Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинская армия в ходе боев за Артемовск потеряла от 15 до 20 тысяч бойцов без учета раненых.

“В Артемовске уже безвозвратно погребено и оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины”, – заявил Гагин в эфире телеканала “Россия 1”.

Напомним, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что что ВСУ потеряли в боях за Артемовск до 4,5 тысячи военных за неделю. Издание Wall Street Journal также отмечало огромные потери Киева в боях за город. Эксперты отмечают, что огромные потери вызваны в первую очередь оперативным окружением города. Российские силы держат под огневым контролем все пути логистики ВСУ.

Артемовск является для Киева как политически, так и стратегически важнейшим городом. Президент Украины Зеленский ранее заявлял, что взятие Артемовска российскими силами разрушит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, а также подтолкнет как Запад, так и граждан Украины к уступкам и компромиссам с Россией.