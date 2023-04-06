Рассматривающий дело Трампа судья начал получать угрозы Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан, который рассматривает дело бывшего президента США Дональда Трампа, начал получать угрозы. Об этом передает NBC News, ссылающийся на источники, отмечая, что за 24 часа после предъявления обвинения политику угрозы в виде звонков и писем получает не только судья, но и его семья.

Как передает источник телеканала, угрозы продолжают получать окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, а также другие высокопоставленные чиновники в его офисе.

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка, которые закреплены за офисом окружного прокурора, сообщили, что усилили меры обеспечения безопасности всех сотрудников. Кроме того, с сайта удалили все биографии сотрудников, которые работают в окружной прокуратуре Манхэттена.

Напомним, Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Его обвиняют более чем по 30 пунктам. При этом сам политик назвал день своего ареста «невероятным опытом» и «лучшим в истории».