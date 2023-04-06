Памятник Владимиру Жириновскому открыт в Москве на Новодевичьем кладбище

В годовщину смерти Владимира Жириновского, 6 апреля 2023 года, на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В годовщину смерти Владимира Жириновского, 6 апреля 2023 года, на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник. Церемонию проводил нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Памятник выполнен в полный рост из бронзы. Он создан народным художником РФ Андреем Ковальчуком. Общая высота фигуры вместе с постаментом составляет 2,75 метра. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Памятник выполнен в полный рост из бронзы. Он создан народным художником РФ Андреем Ковальчуком. Общая высота фигуры вместе с постаментом составляет 2,75 метра.

Цветы к памятнику возложили сын и дочь Жириновского, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры нижней палаты парламента Сергей Неверов и Петр Толстой, министр финансов Антон Силуанов, депутаты фракции, член ЛДПР Виктор Бут.

Цветы к монументу возложили сын и дочь политика, его коллеги по Думе, а также простые москвичи Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Почтил память Владимира Жириновского и президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что основатель и лидер ЛДПР был не только патриотом, но и талантливым человеком и авторитетным политиком.

Напомним, 6 апреля 2022 года один из самых ярких политиков РФ - Владимир Жириновский - умер после продолжительной болезни.