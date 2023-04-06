Путин заявил, что киевский режим жесток как по отношению к гражданам России, так и Украины

Путин отметил огромную жестокость киевского режима Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе совещаний с руководителями новых регионов России заявил, что киевский режим в высшей степени жесток как по отношению к гражданам России, так и к гражданам Украины.

“К сожалению, мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим”, – заявил российский лидер на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Одним из признаков жестокости киевского режима Путин назвал недавний обстрел ВСУ собственных военных, сдавшихся российским бойцам в плен.

“Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих”, – заявил президент.

Напомним, сайт KP.RU ранее рассказывал о жестокости украинских властей. По словам подполковника в отставке Андрея Марочко, Киев отправляет на фронт даже женщин и стариков.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что из-за нехватки бойцов украинская армия жестко хватает украинцев даже на улицах и без обсуждений и подготовки бросают их на передовую.