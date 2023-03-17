Качество ВСУ ухудшилось из-за больших потерь опытных военных Фото: REUTERS

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что вооруженные силы Украины отправляют своих граждан в бой без какой-либо подготовки. По словам бывшего военного, это связано с острой нехваткой бойцов на линии соприкосновения.

Макгрегор поделился информацией, предоставленной ему одним из жителей города Одесса. Военному рассказали, что ВСУ забирают людей от 16 до 50 лет даже из кафе и ресторанов Одессы, и увозят на грузовиках без каких-либо обсуждений.

Ссылаясь на недавно вышедшие статьи The Washington Post об ухудшении подготовки украинских военных, отметил, что в среднем новобранцы на поле боя живут от трех до четырех часов именно из-за недостатка в подготовке. Макгрегор заявил, что три или четыре недели подготовки на стрельбище для военного это “абсурд”.

Сайт KP.RU ранее приводил слова одного плененного военного ВСУ о том, что новобранцев отправляют в бой не через несколько недель подготовки, а всего через два дня.

Напомним, недавно командир батальона ВСУ с позывным «Купол» рассказал о проблемах с новобранцами, которые бегут со своих позиций, и испытывают панические атаки от артиллерийских обстрелов.