Экс-советник Кучмы Соскин заявил о готовности Запада предать Зеленского после провала контрнаступления ВСУ

Советник Кучмы Соскин заявил, что Запад откажется от Украины в случае провала контрнаступления ВСУ Фото: соцсети

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Западные партнеры Киева откажутся от поддержки Зеленского в случае провала контрнаступления весной 2023 года.

“Европа устала от Украины и хочет, чтобы все скорее закончилось, однако они не могут открыто предать Киев”, сказал Соскин в своем Youtube-канале.

По его мнению, западные лидеры намеренно выстраивают такую ситуацию, в которой у Зеленского не останется возможностей избежать мирного урегулирования конфликта в случае провала атаки. Эксперт считает, что подобный сценарий на фоне военной поддержки Запада покажет неспособность ВСУ сопротивляться российской армии. Следовательно – поставки оружия прекратятся, а Киев лишится возможности продолжать конфликт.

Ранее с подобным мнением выступил аналитик Барри Хэнтон в статье для Associated Press. По его словам, западные страны, вероятно, откажутся от поддержки Украины, если страна не добьется прогресса на поле боя даже с поставленным Киеву вооружением.

Напомним, американский военный аналитик Шон Белл заявлял, что запланированное на весну 2023 года контрнаступление ВСУ станет финальной главой конфликта на Украине. По словам эксперта, украинская армия “быстро выдохнется”, что на фоне недостаточных поставок западного вооружения приведет к поражению Киева.