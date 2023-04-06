Макрон заявил о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином заявил о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами территорий обладающих им стран.

“Франция считает, что ядерное оружие должно быть полностью исключено из конфликта на Украине. Ни в каком случае ядерное оружие не может быть размещено вне территории ядерной державы, в особенности в Европе”, – заявил политик.

По мнению Макрона, решение Москвы и Минска разместить ядерное оружие на территории Белоруссии якобы “несопоставимо с ее обязательствами в рамках международного права”. Также он считает, что Китай и Франция, должны работать над сохранением международного порядка.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказывал зачем Россия пошла на такие меры, а также чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического и может ли Россия с согласия Минска разместить оба вида вооружений на территории республики.