Песков усомнился, что в мире есть потенциал для полного отказа от ядерного оружия Фото: REUTERS

В мире сейчас вряд ли возможно прийти к консенсусу по вопросу полного отказа от ядерного оружия, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это потребует единого консенсуса, и в то же время вряд ли это можно ожидать. Вряд ли в мире имеется комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что все ядерное оружие в мире нужно собрать в кучу и уничтожить. Так он прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна в мире не должна размещать свое ЯО в других государствах.

Напомним, президент Франции в ходе пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином заявил о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами территорий обладающих им стран.