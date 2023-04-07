Лавров заявил, что экспорт продовольствия в нуждающиеся страны не пострадает и вне рамок зерновой сделки Фото: REUTERS

Глава МИД Сергей Лавров в ходе совместной конференции с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу заявил о твердом обещании России продолжать экспорт продовольствия в нуждающиеся страны и вне реализации зерновой сделки. Этот вопрос актуален, если западные страны не проявят конструктивный подход.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров заявил о «небольшом обострении», на которое пошла Россия при продлении зерновой сделки на 60 дней. Дальше Москва «будет думать», стоит ли и дальше ее пролонгировать.

— Мы будем работать, если придется, уже и вне рамок этой инициативы, у нас есть возможности делать это с Турцией, с Катаром. Президенты обсуждали соответствующие планы, — добавил Сергей Лавров.

Напомним, что проблемы с зерновой сделкой возникли из-за того, что западные страны игнорируют договоренности, относящиеся к интересам РФ. Они чинят все больше препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции. Глава МИД Турции согласился с обоснованностью требований Москвы.