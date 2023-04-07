В ОНК опровергли информацию о нахождении обвиняемой в теракте Треповой в СИЗО "Лефортово"

Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой не соответствуют действительности

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о том, что Дарью Трепову, которую обвиняют в совершении теракта 2 апреля в петербургском кафе, доставили в следственный изолятор «Лефортово».

«Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой (якобы она находится в СИЗО «Лефортово») не соответствуют действительности», - заявил Мельников.

Он добавил, что о том, где находится Трепова, он расскажет после того, как представители комиссии посетят обвиняемую. Он пояснил, что сейчас у ОНК достаточно много обращений от тех, кому требуется скорое реагирование комиссии.

Ранее член совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила, что Трепову привезли в СИЗО «Лефортово», где она пробудет до завершения следствия и оглашения решения суда.

Как ранее писал сайт KP.RU, взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где шла творческая встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским, произошел 2 апреля. Во время мероприятия Трепова представилась чужим именем и подарила Татарскому статуэтку, которая позже взорвалась.

В результате военкор погиб. Кроме того, еще 40 человек пострадали, в том числе и трое детей.