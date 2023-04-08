Сотни людей простились с Владленом Татарским на Троекуровском кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве прощаются с убитым во время теракта военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Церемония началась в 12:00 на столичном Троекуровском кладбище. Онлайн-трансляцию ведет KP.RU.

На прощание с журналистом пришли сотни людей, среди которых близкие, коллеги и просто небезразличные россияне. Очередь у похоронного зала начала собираться еще утром. Среди известных личностей, почтивших память Татарского, оказался лидер политической партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владлен Татарский погиб во время теракта в петербургском кафе 2 апреля 2023 года. Его убило взрывом — сдетонировало устройство в подаренной ему статуэтке. Передавшую смертельный сюрприз Дарью Трепову задержали на следующий день, сейчас она находится под арестом.

Национальный антитеррористический комитет обвинил в организации теракта спецслужбы Украины.