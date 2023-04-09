Ядовитое облако дыма образовалось в Гамбурге из-за крупного пожара на складах

Ядовитое облако дыма образовалось из-за крупного пожара на складах в Гамбурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Густое ядовитое облако образовалось из-за крупного пожара, который начался на складах в немецком Гамбурге.

Как журнал Der Spiegel огнем объяты два склада в районе Ротенбургсорт, который теперь охвачен ядовитыми газами и химическими компонентами, способными навредить дыхательной системы.

Представители властей города призывают жителей закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование. Официальное предупреждение называет ситуацию крайне опасной. На место инцидента приехали пожарные, которые используют специальные защитные средства дыхания.

Местная радиостанция NDR предупредили о возможной утечке сероводорода, а очевидцы заявляют говорят о сильном запахе серы и жжении в глазах.

Напомним, в начале февраля этого года недалеко от американского города Ист-Палестайн, расположенного в Огайо, сошел с рельсов поезд, который перевозил химикаты. Свыше двух десятков цистерн загорелись. Через месяц в районе Брэдентон округа Манати, штат Флорида, с путей сошел и перевернулся поезд, перевозивший опасное вещество – пропан.