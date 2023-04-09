Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию Фото: Мила СТРИЖ

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник».

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе театра, трудовые отношения с актрисой не могут быть продолжены, поскольку она уволилась по собственному желанию.

Напомним, в начале февраля все постановки с участием Лии Ахеджаковой ушли из репертуара «Современника». Последним был спектакль «Игра в джин». Новых предложений актрисе не поступало. Сообщалось об увольнении актрисы, однако театр неоднократно опровергал эти сообщения. Как писал сайт KP.RU, в «Современнике» заявляли, что актрису из театра не увольняли, а спектакли с ней сняли с репертуара после скандальных заявлений Ахеджаковой.

Еще летом 2021 года «Офицеры России» написали на артистку жалобу за то, что со сцены она говорила слова, уничижающие память ветеранов Великой Отечественной войны. После этого Ахеджакова открыто выражала поддержку Украине, и руководство «Современника» решило убрать спектакли с ее участием со сцены театра.