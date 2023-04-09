Матвиенко обвинила Меркель и Олланда в одурачивании России на протяжении восьми лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд дурачили Россию на протяжении восьми лет, вместо того, чтобы принуждать Украину к миру, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Эти признания, что они нас дурачили все эти восемь лет, вместо того чтобы понудить Украину к миру, сесть за стол переговоров с собственным народом. Они использовали это время для насыщения Украины оружием и подготовки нападения на Донбасс, Крым», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметила спикер Совфеда, именно это и вынудило Россию начать военную спецоперацию на Украине. По словам Матвиенко, если бы не СВО, последствия для РФ могли быть катастрофические. Вместе с тем она заявила, что в России в серьезность намерений лидеров стран «Нормандского формата», однако «подозревали в том, что это не искренне».

Напомним, ранее Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не хотел выполнять Минские соглашения.