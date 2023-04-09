Макрон призвал Европу не втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня Фото: REUTERS

Страны Европы не должны втягиваться в противостояние Соединенных Штатов и Китая из-за Тайваня, заявила президент Франции Эммануэль Макрон.

«Заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?» – сказал политик в интервью газете Les Echos.

Как отметил французский лидер, европейским государствам нужно думать о собственных интересах, поэтому не стоит адаптироваться к повестке в других частях света. Он призвал не следовать логике противостояния блоков, чтобы «избавиться от рисков и не зависеть от других, сохраняя при этом интеграцию цепочек создания стоимости там, где это возможно».

Как писал сайт KP.RU, ранее Народно-освободительная армия Китая в ходе военных учений отработала формирование позиций полного окружения и сдерживания Тайваня.

Напомним, в МИД КНР предупреждали, что вопрос Тайваня является «первой красной линией» в отношениях Китая и Соединенных Штатов, которую Вашингтону нельзя переступать.

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