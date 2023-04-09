ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины обстреляли город Пологи в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Сегодня, в светлое Вербное воскресенье, вооруженные формирования Украины ударили по городу Пологи ракетами из РСЗО HIMARS. Украинские нацистские преступники в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению врио главы Запорожской области, удары по городу были осуществлены при непосредственном участии кураторов из США. В результате обстрела пострадал один человек – он получил осколочные ранения Кроме того, был разрушен дом.

Напомним, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Запорожской области бронетехнику и артиллерийское вооружение западного производства. По его мнению, украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в любое время, при этом Запорожское направление является для них приоритетным.