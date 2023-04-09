УПЦ заявила об очередной попытке захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском

УПЦ заявила о попытке кафедрального собора в Каменце-Подольском Фото: REUTERS

Противники Украинской православной церкви (УПЦ) попытались захватит кафедральный собор Александра Невского в Каменце-Подольском.

«Сегодня, 9 апреля 2023, предпринимается попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском», – говорится на сайте УПЦ.

Очевидцы сообщили, что полиция никак не реагировала на вызовы со стороны УПЦ, а горячая линия МВД Украины не работает до 10 мая. Как уточняется в сообщении, верующим, которые защищают собор, пытаются вручить повестки. В то же время в храме проходит богослужение.

Напомним, в конце марта раскольники Православной церкви Украины с применением слезоточивого газа захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области.

Как писал сайт KP.RU, рано утром в субботу, 1 апреля, наместник Киево-Печерской лаврвы Павел сообщил о том, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в его доме. Ему в двух словах объяснили, что суть его обвинения заключается в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».