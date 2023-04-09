Washington Post: Российские истребители почти сбили британский самолет над Черным морем в 2022 году

В США заявили, что российские истребители почти сбили британский самолет над Черным морем в 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истребители Воздушно-космических сил России Су-27 едва не сбили британский разведывательные самолет RC-135 Rivet Joint над Черным морем в прошлом году, следует из секретных документов Минобороны США.

Как передает газета Washington Post, инцидент был более значительным, чем сообщалось первоначально. Если российским истребителям удалось бы сбить британский самолет, это могло бы напрямую вовлечь США и страны НАТО в конфликт на Украине, заявили авторы публикации.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин мог приказать пилотам Военно-воздушных сил страны не подлетать близко к Крыму. Это следует из секретных документов Пентагона и американской разведки, оказавшихся в Сети.

Так, на одном из документов была нанесена карта Черного моря с обозначением районов, в которых могут летать разведывательные аппараты США. Дополнительно была изображена линия в 80,4 километрах от Крыма с пометкой SECDEF Directed Standoff. Это может указывать на то, что глава Пентагона приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США ищут повод устроить провокацию, игнорируя тот факт, что в связи с проведением специальной военной операции российские границы переведены в особый режим в районе Черного моря.