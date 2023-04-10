Генсек кабмина Японии Мацуно: Токио продолжит санкционное давление на Россию и поддержку Украины

Генсек Японии заявил о намерении Токио продолжать санкционное давление на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о намерении Токио продолжать санкционное давление на Россию и оказывать поддержку Украине.

“Что касается ситуации на Украине, то для защиты миропорядка, основанного на верховенстве закона, Япония как страна-председатель G7 и непостоянный член СБ ООН продолжит во взаимодействии со странами "семерки" и мировым сообществом принимать жесткие антироссийские меры и усиливать помощь Украине”, – заявил политик в ходе пресс-конференции в понедельник, 10 апреля 2023 года.

Напомним, в Японии признают опасность санкционного давления на Россию. В конце 2022 года японское издание Nihon Keizai заявило, что санкционные запреты в отношении России оказывают пагубное влияние на японский бизнес и потребителей, а также ударит про промышленности из-за высокой зависимости от российских энергоресурсов.

Также недавно японский профессор Ринсуке Хаттори из Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо отмечал высокую устойчивость российской экономики в условиях санкционного давления Запада. По его словам, россияне обладают гениальным умением находить выход из сложных ситуаций, благодаря которому западные санкции мало повлияли на их повседневную жизнь.

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