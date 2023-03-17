Японский профессор Хаттори восхитился гениальностью россиян на фоне западных санкций

В Японии отметили гениальность россиян в борьбе с западными санкциями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне обладают гениальным умением находить выход из сложных ситуаций, благодаря которому западные санкции мало повлияли на их повседневную жизнь. Такой вывод сделал японский профессор Ринсуке Хаттори из Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо.

Профессор Хаттори отметил, что такое же мнение высказала работающая в России журналистка Асуки Токуяма.

«Русские по-прежнему остаются «гениями обходных путей» и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. В целом можно констатировать, что пока западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России», - написал профессор в статье для издания Wedge Infinity и отметил, что жителей Японии «шокировало» снижение цен на яйца в России на фоне украинского конфликта и западных санкций.

Ранее глава Минэкономики Сербии призвал ввести санкции против России, заявив, что Белград уже заплатил высокую цену за отказ от антироссийских санкций.

В феврале 2023 года США ввели санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России. Очередной пакет ограничений в минфине Штатов назвали самым значительным до настоящего времени.

Тем временем Евросоюз продлил санкции против России на полгода. Они будут по-прежнему применяться к 1 473 физическим и 205 юридическим лицам.