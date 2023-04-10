Пушилин заявил, что украинские войска перед отходом подорвали здание администрации в Артемовске Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 10 апреля, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время отступления из Артемовска подорвали здание городской администрации, отметив, что работы по восстановлению города предстоит много, но отметил, что уже есть опыт Мариуполя.

«Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя – справимся со всем», - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин также сообщил, что обсудил с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым целесообразность организации пунктов гуманитарной помощи.

Напомним, ранее в понедельник, 10 апреля, врио главы ДНР заявил, что украинские войска при удержании Артемовска не жалеют ни город, ни своих бойцов.

Как писал сайт KP.RU, накануне командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске для украинских войск сложной, отметив, что бои в данной точке носят ожесточенный характер.

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