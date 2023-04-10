В ВСУ заявили, что ситуация в Артемовске для них сложная Фото: REUTERS

Командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ сложная. Бои в этой точке носят ожесточенный характер, отметил он. Слова Сырского приводит украинский ресурс Military Media Center.

Сообщается, что командующий восточной группировки ВСУ побывал на «наиболее горячих участках фронта» на артемовском направлении.

— Бои носят ожесточенный характер... Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая, — прокомментировал он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о последних событиях на артемовском направлении. Российские силы взяли железнодорожную станцию. В то же время ВСУ постепенно отступают. Гагин отметил, что в последнее время наблюдается некая тенденция в том, как киевские боевики сдают позиции. За все время в боях за Артемовск Украина потеряла от 15 до 20 тыс. военнослужащих, добавил он.