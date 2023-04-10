Минобороны: ВС России за прошедшие сутки уничтожили более 290 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство Обороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине заявило об уничтожении более 290 бойцов украинской армии на Донецком направлении за прошедшие сутки.

“На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих”, – говорится в заявлении ведомства.

Всего за прошедшие сутки российские военные при поддержке артиллерии и авиации нанесли удар по живой силе и технике украинской армии в 134 районах. Суммарные потери Киева за эти сутки составили до 530 военных.

В последнее время на Донецком направлении украинская армия ежедневно теряет сотни бойцов, иногда потери доходят до 490 солдат за сутки. Огромные потери ВСУ в ходе конфликта привели к общему снижению качества армии и заставляют некоторых западных экспертов сомневаться в возможности Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.

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