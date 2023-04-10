JW: власти ФРГ превратили жену командира «Азова»* Прокопенко во влиятельного политика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти ФРГ все чаще уделяют внимание Катерине Прокопенко, жене одного из командиров батальона «Азов»*. Об этом пишет газета Junge Welt.

В статье отмечает, что активистка была принята в Министерстве иностранных дел ФРГ, встречалась с политиком от партии «зеленых» Марилуизой Бек и с политиком от Христианско-демократического союза (ХДС) Лилией Усик, а также несколькими депутатами Бундестага.

Авторов статьи заявляет, что сегодня Прокопенко стала одной из влиятельных и «обхаживаемых» проукраинских фигур.

«В министерстве Анналены Бербок недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи «Азов»*», — сказано в публикации, где говорится, что, после приема, Прокопенко заявила о «плодотворной рабочей встрече» с представителями МИД ФРГ, на которой ей пообещали «помощь».

В публикации также говорится о том, что муж Прокопенко еще до начала «карьеры» в батальоне состоял в неонацистских сообществах, устраивавших нападения на футбольных фанатов в ходе Лиги чемпионов по футболу в 2015 году.

Напомним, ране Марианна Вышемирская, которая стала известна после того, как в Мариуполе ее беременную с брызгами крови на лице запечатлели иностранные журналисты, рассказала, как нацисты «Азова»* прикрывались роженицами в городском роддоме.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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