Пушилин заявил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем российских сил. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 10 апреля, заявил, на данный момент свыше 75% территории Артемовска находится под контролем российских сил. Однако, по его словам, говорить о полном освобождении города пока рано, поскольку ожесточенные бои идут в западной части.

«Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений», — заявил врио главы ДНР.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Пушилин также заявил, что украинские войска во время отступления из Артемовска подорвали здание городской администрации. По его словам, работы по восстановлению города предстоит много, однако, как он отметил, уже есть опыт Мариуполя. При этом врио главы ДНР также подчеркнул, что ВСУ при удержании Артемовска не жалеют ни город, ни своих бойцов.

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