Пушилин заявили о серьезном продвижении российских сил под Авдеевкой Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 10 апреля, заявил, что на сегодняшний день российские войска активно продвигаются в районе Авдеевки для того, чтобы не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможности обстреливать Донецк, а также Ясиноватую и Макеевку.

«В окрестностях Авдеевки очень серьезно продвигаются наши подразделения. Тоже это достаётся достаточно большой ценой. Но есть задача двигаться, отодвигать противника, чтобы у них не было возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку», — заявил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сегодня, 10 апреля, Пушилин заявил, что под контролем российских сил находится свыше 75% территории Артемовска, а также отметил, что украинская армия в ходе отступления из города подорвала здание администрации. По его словам, работы по восстановлению предстоит много, однако, как он подчеркнул, уже есть опыт Мариуполя.