Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

В России могут принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних», - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что запрет предполагается распространить не только на никотинсодержащие вейпы, но и на те, что не содержат никотин.

По словам Володина, предполагается запретить также рекламу вейпов и размещение их на полках магазинов.

После того, как будет принят законопроект о запрете вейпов для несовершеннолетних, предполагается инициировать изменения в налоговом законодательстве, чтобы многократно увеличить акцизы на вейпы, уточнил Володин.

Напомним, в Госдуме задумались о том, чтобы запретить продажу электронных устройств для курения, известных как вейпы, еще в январе 2023 года.

Тем временем Минздрав Московской области вместе с главным наркологом Подмосковья Виталием Холдиным составил для родителей подростков памятку основных признаков, по которым можно понять, что ребенок курит вейп.

17-летний бейсболист из Петербурга умер от отека мозга после курения вейпа. Подробности здесь на KP.RU. Также сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний школьник лишился зубов, когда решил покурить вейп. Электронный девайс взорвался прямо в тот момент, когда мальчик сделал затяжку.