Небензя: поставляемое Киеву Западом оружие обнаруживается у преступных группировок в ЕС

Небензя заявил, что поставляемое Киеву западное оружие попадает к преступникам в странах Европы. Фото: REUTERS

Оружие, которое Запад поставляет Киеву, попадает в руки террористов и преступников. Такие факты уже зарегистрированы в европейских странах, заявил поспред России при ООН Василий Небензя.

«Поставленное западными странами оружие стало всплывать в различных государствах Европы, пополнять арсенал организованной преступности, что признают представители европейской полиции», - цитирует ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред напомнил, что Россия давно обращала внимание на эту проблему.

Ранее национальное бюро расследований Финляндии заявило, что оружие, которое отправляли страны Запада, в том числе, и сама Финляндия, в качестве помощи Украине, попало в руки организованной преступности в самой Финляндии. При этом, до Украины оно все-таки дошло, но было там разворовано, перекуплено и его вернули местным преступникам. Финская полиция смогла отследить его. Сообщалось, что оружие, поставленное на Украину и доставленное из нее контрабандой, обнаружили также в Швеции, Дании и Нидерландах.

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