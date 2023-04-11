Военная спецоперация на Украине 11 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Центрального военного округа во время подготовки к нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры и логистическим узлам ВСУ в зоне спецоперации. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 апреля 2023 года.

Командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске для ВСУ сложная. Бои в этой точке носят ожесточенный характер, отметил он.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Артемовск и рассказал о том, как украинская армия пытается отстоять город. По его словам, ВСУ не жалеют ни город, ни своих бойцов при удержании Артемовска.

Украинская армия обстреляла из артиллерии НАТО Киевский район Донецка. Также параллельно произошел обстрел Кировского района города, его обстреляли снарядами калибра 122 миллиметра.

Денис Пушилин заявил, что украинские войска перед отходом подорвали здание администрации в Артемовске.

Минобороны сообщило, что ВС России за прошедшие сутки уничтожили более 290 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Суммарно со всех направлений украинская армия потеряла до 530 военных.

Денис Пушилин заявил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем российских сил, но говорить о полном освобождении города пока рано.

Минобороны РФ заявило о возвращении 106 российских военных из украинского плена. Военные пройдут курс лечения и реабилитации.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 10 апреля, заявил, что на сегодняшний день российские войска активно продвигаются в районе Авдеевки для того, чтобы не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможности обстреливать Донецк, а также Ясиноватую и Макеевку.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил сомнение по поводу возможного наступления украинских войск в Запорожской области в ближайшее время.

Киев жертвует неподготовленными бойцами в Артёмовске ради вывода личного состава из города. Новых бойцов ВСУ привозят в Артёмовск по ночам, и у них нет никакой подготовки.