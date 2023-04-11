FT: Лондон опроверг версию о якобы едва не сбитом российскими ВС британском самолете

Великобритания опровергла версию о том, что российские военные едва не сбили британский самолет в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минобороны Великобритании опровергло версию о том, что британский самолет якобы едва не был сбит российскими вооруженными силами над Черным морем в 2022 году. Такая информация, по данным СМИ, содержится в попавших в сеть секретных документах Пентагона и американских разведывательных служб. Подробнее здесь на KP.RU.

«Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Черным морем», - пишет издание Financial Times со ссылкой на источник в Минобороны Соединенного Королевства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США полностью игнорируют ограниченный из-за СВО статус полётов вокруг российских границ и ищут возможности для провокаций.

Напомним, в Интернете появилась партия документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченная грифом «секретно». Она содержит данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США опубликовало версию, что эти документы могут быть поддельными либо содержат устаревшую информацию.