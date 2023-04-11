Картаполов: Проведение мобилизации в России сейчас не планируется Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов во вторник, 11 апреля, сообщил, что на данный момент в России не планируют проводить мобилизацию населения. Об этом он рассказал ТАСС.

—Ее нет и не планируется, — подчеркнул Картаполов.

Также Картаполов рассказал, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся всех военнообязанных. На мобилизованных эти меры не распространятся.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что правительство не обсуждает возможность новой волны мобилизации в России. При этом повестки продолжают вручать — это обычный процесс уточнения данных, пояснил представитель президента.

Позже в Генштабе ВС России также заявили об отсутствии планов второй волны мобилизации. Там отметили, что призванных военнослужащих хватает для выполнения всех задач спецоперации.