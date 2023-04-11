Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

Картаполов заявил, что новые правила о повестках коснутся всех военнообязанных граждан РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила о повестках для явки в военные комиссариаты коснутся всех военнообязанных граждан РФ.

“Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть для всех граждан, которые находятся в запасе”, – ответил Картаполов агентству ТАСС на вопрос, коснутся ли нововведения только срочников, или всех военнообязанных.

Также Картаполов подчеркнул, что на данный момент разговоров о проведении мобилизации в стране не проводится. “Ее нет и не планируется”, – заявил парламентарий.

Напомним, 10 апреля 2023 года глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов сообщил о внесении на рассмотрение проекта закона о совершенствовании воинского учета. В случае принятия закона, электронные оповещения будут дублировать традиционные повестки из военкоматов, имея с ними равную юридическую силу.