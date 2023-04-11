В ЕС заявили, что воздушное пространство над Россией и Украиной будет закрытым до 2029 года Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Воздушное пространство России останется закрытым для рейсов в Евросоюз до 2029 года, предположили в пресс-службе Европейской организации по безопасности воздушной навигации. Сейчас самолетам западных авиакомпаний нужно особое разрешение Росавиации или министерства иностранных дел РФ для того, что пролететь по российскому небу.

— В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год), — сообщили в EUROCONTROL.

Отметим, что ограничения Москва ввела в ответ на закрытие воздушного пространства Евросоюза и США для российских авиаперевозчиков. Так, в Вашингтоне заявляли, что российские самолеты будут перехватывать в небе над Америкой. Пилотов и других членов экипажа обещали задерживать и допрашивать.

В США также недавно призвали запретить полеты над Россией для воздушных судов из Китая, Индии и других стран.