Песков: единый реестр военнообязанных связан с воинским учетом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с единым реестром военнообязанных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с единым реестром военнообязанных. Поправки о совершенствовании воинского учета в рассмотрели на пленарном заседании нижней палаты парламента 11 апреля.

По информации Пескова, сам законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. В настоящее время система нуждается в модернизации.

Также Дмитрий Песков отметил, что если у людей возникают какие-либо вопросы, то власть должна их прояснить. На данный момент проводится экспертная работа.

Тем временем, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 10 апреля сообщил о внесении на рассмотрение законопроекта о совершенствовании воинского учета. Также он заявил, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее появления в личном кабинете военнообязанного.