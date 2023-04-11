Депутат Картаполов: электронная повестка будет считаться полученной после размещения в личном кабинете

Картаполов заявил, что электронные повестки будут считаться врученными с момента их появления в личном кабинете военнообязанного Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала “Россия-24” заявил, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее появления в личном кабинете военнообязанного.

“Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного”, – заявил депутат.

Напомним, 10 апреля 2023 года глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов сообщил о внесении на рассмотрение законопроекта о совершенствовании воинского учета.

Позже Картаполов отметил, что нововведения коснутся не только граждан, призываемых на срочную службу, но и всех находящихся в запасе граждан. Также он подчеркнул, что на данный момент разговоров о мобилизации нет и не планируется.