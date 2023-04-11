Минобороны сообщило об уничтожении более 450 бойцов ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ продолжают успешное выполнение боевых задач в рамках СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли на Донецком направлении более 450 бойцов и наемников. Основные бои на данном направлении шли в районе города Артемовск.

“Потери противника за сутки составили более 450-ти украинских военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США”, – сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки по всей линии соприкосновения были нанесены удары по 97 огневым позициям ВСУ, скоплениям живой силы и техники. Суммарные потери украинской армии достигают 610 бойцов. Также в районе ДНР был уничтожен крупный склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, перехвачено четыре ракеты РСЗО HIMARS и девять беспилотников.

Напомним, из-за огромных потерь ВСУ некоторые аналитики сомневаются в возможности Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление. Американский военный аналитик Шон Белл считает, что в этом наступлении украинские войска “быстро выдохнутся”, что на фоне ослабевающей поддержки Запада приведет к победе России в этом конфликте.

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